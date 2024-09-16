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В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

В Киевской области силы ПВО работают по враждебным БПЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Мониторинговые каналы сообщают, что вблизи Киева могут находиться до 20 беспилотников одновременно.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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