В Киевской области работают силы ПВО

Находитесь в укрытиях.
В Киевской области силы ПВО работают по враждебным БПЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Мониторинговые каналы сообщают, что вблизи Киева могут находиться до 20 беспилотников одновременно.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.