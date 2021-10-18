"На межі": ТСН покаже спецпроєкт про сусідські війни

Спецкореспондент ТСН Руслан Тарасов зібрав історії сусідських конфліктів, що вражають, та з’ясовував феномен їхнього вічного існування.

18 жовтня о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра спецпроєкту "На межі". Глядачі побачать 5 яскравих сюжетів, у яких покажуть, як сусідські війни можуть отруювати життя. ТСН спробували розібратись, чому споконвіків люди, які живуть поруч, часто сваряться та що робити тим, хто став заручниками ситуації.

Конфлікти між сусідами – своєрідний "всесвіт", який існує незалежно від країни. Утім, ТСН зосередилася на пошуку національних особливостей сусідських війн, що відображають вміння домовлятися по ключовим позиціям спільного життя - в цілому в країні. Автор проєкту спецкореспондент ТСН Руслан Тарасов знайшов історії, в яких сусіди дійшли до критичної межі непорозуміння, розібрався, що породило конфлікт, та чи справді люди у цих конфліктах воюють за справедливість?

У одному з сюжетів ТСН покажуть, що сталося з квартирою на Хрещатику, котра належала відомому архітектору Анатолію Добровольському, який і спроектував головну вулицю Києва. Після смерті Добровольського квартира перейшла у спадок доньці, але, за іронією долі, зараз ділити квадратні метри жінці доводиться із пройдисвітом - "мисливцем" за елітними квартирами. Ексклюзивно у спецпроекті ТСН розкриють схему, за якою людей змушують "добровільно-примусово" відмовитись від житла.

ТСН поспілкується з чоловіком, який тероризує всіх сусідів багатоквартирного будинку й постійно судиться з власним ОСББ. Чоловік – єдиний противник функціонування об’єднання, хоча решта власників квартир одностайно задоволені керуючим органом. У чому причина конфлікту та що робити, якщо через судову тяганину страждають комунальні послуги - дивіться вже цього тижня.

ТСН покаже спецпроєкт про сусідські війни

Глядачам покажуть справжні сільські пристрасті, які за градусом протистояння не поступаються американським вестернам. Руслан Тарасов розповість, чому в одному українському селі люди розділилося на два ворожі табори і цей конфлікт не може врегулювати навіть поліція. А в іншому – сусіди влаштували справжні ігри шпигунів та перетворюють свої сварки на шоу у YouTube. ТСН спробували помирити запеклих ворогів на межі - що з цього вийшло - дивіться у спецпроекті.

За словами заступниці директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольги Кашпор, у процесі створення циклу ТСН з’ясувала, що в Україні немає спеціальних органів, які можуть виступити регулятором сусідських міжусобиць. Шукати порозуміння чи продовжувати чубитися - справа самих учасників, тому ТСН масштабує питання до загальнонаціонального: як усвідомити що процес сварки вже важливіший за результат і почати домовлятися?

"Ми вирішили розширити горизонти питання сусідських війн і провести паралелі із подіями загальнонаціонального характеру. Якщо нам так складно домовитись на побутовому рівні, то як досягти консенсусу на державному? Ми показали крайнощі, щоб продемонструвати, як міжусобиці здатні отруювати життя - у результаті програють обидві сторони. Чи вартують побутові баталії цього - сподіваємося, глядачі самостійно зроблять висновки", - розповіла Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроєкт "На межі" 18-22 жовтня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на 1+1.

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