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"На межі": ТСН покаже спецпроєкт про сусідські війни

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"На межі": ТСН покаже спецпроєкт про сусідські війни

ТСН.ua

Спецкореспондент ТСН Руслан Тарасов зібрав історії сусідських конфліктів, що вражають, та з’ясовував феномен їхнього вічного існування.

18 жовтня о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра спецпроєкту "На межі". Глядачі побачать 5 яскравих сюжетів, у яких покажуть, як сусідські війни можуть отруювати життя. ТСН спробували розібратись, чому  споконвіків люди, які живуть поруч, часто сваряться та що робити тим, хто став заручниками ситуації.

Конфлікти між сусідами – своєрідний "всесвіт", який існує незалежно від країни. Утім, ТСН зосередилася на пошуку національних особливостей сусідських війн, що відображають вміння домовлятися по ключовим позиціям спільного життя - в цілому в країні.  Автор проєкту спецкореспондент ТСН Руслан Тарасов знайшов історії, в яких сусіди дійшли до критичної межі непорозуміння, розібрався, що породило конфлікт, та чи справді люди у цих конфліктах воюють за справедливість?

У одному з сюжетів ТСН покажуть, що сталося з квартирою на Хрещатику, котра належала відомому архітектору Анатолію Добровольському, який і спроектував головну вулицю Києва. Після смерті Добровольського квартира перейшла у спадок доньці, але, за іронією долі, зараз ділити квадратні метри жінці доводиться із пройдисвітом -  "мисливцем" за елітними квартирами. Ексклюзивно у спецпроекті ТСН розкриють схему, за якою людей змушують "добровільно-примусово" відмовитись від житла.

ТСН поспілкується з чоловіком, який тероризує всіх сусідів багатоквартирного будинку й постійно судиться з власним ОСББ. Чоловік – єдиний противник функціонування об’єднання, хоча решта власників квартир одностайно задоволені керуючим органом. У чому причина конфлікту та що робити, якщо через судову тяганину страждають комунальні послуги  - дивіться вже цього тижня.

ТСН покаже спецпроєкт про сусідські війни

ТСН покаже спецпроєкт про сусідські війни

Глядачам покажуть справжні сільські пристрасті, які за градусом протистояння не поступаються американським вестернам. Руслан Тарасов розповість, чому в одному українському  селі люди розділилося на два ворожі табори і цей конфлікт не може врегулювати навіть поліція. А в іншому – сусіди влаштували справжні ігри шпигунів та перетворюють свої сварки на шоу у YouTube. ТСН спробували помирити запеклих ворогів на межі  - що з цього вийшло - дивіться у спецпроекті.

За словами заступниці директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольги Кашпор, у процесі створення циклу ТСН з’ясувала, що в Україні немає спеціальних органів, які можуть виступити регулятором сусідських міжусобиць. Шукати порозуміння чи продовжувати чубитися - справа самих учасників, тому ТСН масштабує питання до загальнонаціонального: як усвідомити що процес сварки вже важливіший за результат і почати домовлятися?

 "Ми вирішили розширити горизонти питання сусідських війн і провести паралелі із подіями загальнонаціонального характеру. Якщо нам так складно домовитись на побутовому рівні, то як досягти консенсусу на державному? Ми показали крайнощі, щоб продемонструвати, як міжусобиці здатні отруювати життя -  у результаті програють обидві сторони. Чи вартують побутові баталії цього - сподіваємося, глядачі самостійно зроблять висновки", - розповіла Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроєкт "На межі" 18-22 жовтня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на 1+1.

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