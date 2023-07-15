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Операція Interflex: скільки українських бійців вже пройшли вишкіл у Великій Британії

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Операція Interflex: скільки українських бійців вже пройшли вишкіл у Великій Британії

Вишкіл українських добровольців / Скриншот з відео міноборони Великої Британії

Солдатів вчать бути стійкими при захисті своєї землі від ворога.

Так, у Великій Британії вже підготували 18 000 українських добровольців. Усі вони пройшли через операцію під назвою Interflex.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Програму запустили 26 червня 2022 року. Піхотинців навчають, як виживати й потужно боротися проти незаконного вторгнення на їхню батьківщину.

Додамо, у Києві всі охочі можуть пройти навчання з підготовки до національного спротиву. Навчання відбуватиметься в групах і триватимуть шість годин. Його проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. 

Серед напрямів: основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами; стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю; захист від зброї масового ураження (дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення).

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Дата публікації
Перегляди
302
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