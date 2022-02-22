Під Дніпром пацієнт лікарні повісився на бинті

Під Дніпром пацієнт лікарні повісився на бинті

Чоловік проходив курс лікування у стаціонарі.

У Дніпропетровській області пацієнт лікарні вкоротив собі віку. Чоловік повісився на медобладнанні.

Про це повідомляє Dnepr.info.

У Павлограді Дніпропетровської області у місцевій лікарні чоловік вкоротив собі віку. Він перебував на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні.

Чоловіка виявили повішанимна бинті, закріпленному на медичному обладнанні.

Правоохоронці встановлюють обставини цієї справи. Відомо, що чоловікові було 72 роки.

Нагадаємо, що в Апостоловому соціальна працівниця прийшла до пенсіонера і виявила його повішеним. 66-річний чоловік повісився на кухні. Поруч із ним знайшли передсмертну записку. Там було коротко написано: “Так буде найкраще для всіх, субсидії ще немає”.