Под Днепром пациент больницы повесился на бинте

Мужчина проходил курс лечения в стационаре.

В Днепропетровской области пациент больницы покончил с собой. Мужчина повесился на медоборудовании.

Об этом сообщает Dnepr.info.

В Павлограде Днепропетровской области в местной больнице мужчина покончил с собой. Он находился в стационарном лечении в терапевтическом отделении.

Мужчину обнаружили повешенным на бинте, закрепленном на медицинском оборудовании.

Правоохранители устанавливают обстоятельства этого дела. Известно, что мужчине было 72 года.

Напомним, что в Апостолове социальная работница пришла к пенсионеру и обнаружила его повешенным. 66-летний мужчина повесился на кухне. Рядом с ним была найдена предсмертная записка. Там было коротко написано: "Так будет лучше всех, субсидии еще нет".