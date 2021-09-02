Під Харковом водійка влетіла у компанію людей: постраждали школярі

Під Харковом водійка влетіла у компанію людей: постраждали школярі

Хлопчик отримав важкі травми і перебуває у реанімації.

У Чугуєві Харківської області жінка-водій травмувала двох дітей. Хлопчик та дівчинка потрапили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Подія сталася учора,1 вересня 2021 року близько 15:30. Автомобіль "ВАЗ-2103" під керуванням 23-річної дівчини на нерегульованому перехресті на вулиці Мічуріна на повороті влетів у гурт людей, які йшли дорогою. Постраждали 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.

Діти доправлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

"Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", - зазначили у поліції..

Хлопчик перебуває в тяжкому стані. Йому зробили операцію, зараз він у реанімації. Дівчина в стані середньої тяжкості перебуває в загальній палаті з переломом гомілки та опіком плеча.

Нагадаємо, що під Запоріжжям нетверезий водій прокатав поліцейського на капоті і зламав йому обидві ноги

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