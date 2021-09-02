Зеленський у США готується зустрітися з Тімом Куком, Ілоном Маском та Джефом Безосом

Зеленський у США готується зустрітися з Тімом Куком, Ілоном Маском та Джефом Безосом

Президент має намір обговорити в Каліфорнії питання "техногенного прориву для України"

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з гендиректором компанії Apple Тімом Куком. Також очікується зустріч Зеленського із засновником компаній SpaceX й Tesla Ілоном Маском та засновником Amazon Джефом Безосом.

Зустріч українського лідера з CEO Apple близько 19:00-20:00 (за київським часом). Цю інформацію підтвердив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Прилетіли з Вашингтона в Сан-Франциско. День стартуємо (через 9-10 годин за місцевим часом) із зустрічі з CEO Apple Тімом Куком", - написав Федоров вранці у Telegram-каналі.

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Далі планується, що Зеленський поспілкується з Ілоном Маском та Джефом Безосом. Цю інформацію повідомив речник Офісу президента Олексій Арестович.

"Уже після Байдена він (Зеленський. - Ред.) полетить до Каліфорнії. Зустрічатиметься з Безосом та Маском, наскільки я пам'ятаю. Там такі питання... техногенного прориву для України, участь в спільних проєктах", - сказав Арестович в інтерв'ю Роману Цимбалюку. Зазначимо, що Безос і Маск є найбагатшими людьми планети, за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, 12 січня Зеленський запросив Ілона Маска відвідати Музей космонавтики імені Сергія Корольова у Житомирі. Очільник компаній SpaceX і Tesla на запрошення поки не відповів.

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