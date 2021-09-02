Зеленский в США готовится встретиться с Тимом Куком, Илоном Маском и Джеффом Безосом

Зеленский в США готовится встретиться с Тимом Куком, Илоном Маском и Джеффом Безосом

Президент намерен обсудить в Калифорнии вопросы "техногенного прорыва для Украины"

Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с гендиректором компании Apple Тимом Куком. Также ожидается встреча Зеленского с основателем компаний SpaceX и Tesla Маск и основателем Amazon Джеффом Безосом.

Встреча украинского лидера с CEO Apple около 19:00-20:00 (по киевскому времени). Эту информацию подтвердил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Прилетели из Вашингтона в Сан-Франциско. День стартуем (через 9-10 часов по местному времени) со встречи с CEO Apple Тимом Куком", — написал Федоров утром в Telegram-канале.

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Далее планируется, что Зеленский пообщается с Илоном Маском и Джеффом Безосом. Эту информацию сообщил представитель Офиса президента Алексей Арестович.

"Уже после Байдена он (Зеленский. — Ред.) полетит в Калифорнию. Встречаться с Безосом и Маском, насколько я помню. Там такие вопросы... техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах", — сказал Арестович в интервью "ю Роману Цымбалюку. Отметим, что Безос и Маск являются самыми богатыми людьми планеты, по версии журнала Forbes.

Напомним, 12 января Зеленский пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Глава компании SpaceX и Tesla на приглашение пока не ответил.

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