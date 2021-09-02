Под Харьковом водитель влетел в компанию людей: пострадали школьники

Мальчик получил тяжелые травмы и находится в реанимации.
В Чугуеве Харьковской области женщина-водитель травмировал двоих детей. Мальчик и девочка попали в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Происшествие произошло вчера, 1 сентября 2021 года около 15:30. Автомобиль "ВАЗ-2103" под управлением 23-летней девушки на нерегулируемом перекрестке на улице Мичурина на повороте влетел в группу людей, которые шли по дороге. Пострадали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик.
Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
"Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", — отметили в полиции ..
Мальчик находится в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, сейчас он в реанимации. Девушка в состоянии средней тяжести находится в общей палате с переломом голени и ожогом плеча.
Напомним, что под Запорожьем нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте и сломал ему обе ноги