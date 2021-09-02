Под Харьковом водитель влетел в компанию людей: пострадали школьники

Мальчик получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

В Чугуеве Харьковской области женщина-водитель травмировал двоих детей. Мальчик и девочка попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Происшествие произошло вчера, 1 сентября 2021 года около 15:30. Автомобиль "ВАЗ-2103" под управлением 23-летней девушки на нерегулируемом перекрестке на улице Мичурина на повороте влетел в группу людей, которые шли по дороге. Пострадали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик.

Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", — отметили в полиции ..

Мальчик находится в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, сейчас он в реанимации. Девушка в состоянии средней тяжести находится в общей палате с переломом голени и ожогом плеча.

Напомним, что под Запорожьем нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте и сломал ему обе ноги

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