Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: в чому причина

Екологи говорять, що причиною мору креветок може буть забрудненість води.
Під Одесою на берег Хаджибеєвського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. Узбережжя буквально встелене трупами морських раків.
Про це повідомляють в Одесі INFO.
У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.
За словами наукового співробітника Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато. Це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.
Нагадаємо, що у Тернопільській області стався масовий мор риби. Поліція відкрила кримінальне провадження.