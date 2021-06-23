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Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: в чому причина

Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: в чому причина

Фото: facebook.com/odrp.darg

Екологи говорять, що причиною мору креветок може буть забрудненість води.

Під Одесою на берег Хаджибеєвського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. Узбережжя буквально встелене трупами морських раків.

Про це повідомляють в Одесі INFO.

У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.

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За словами наукового співробітника Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато. Це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.

Нагадаємо, що  у Тернопільській області стався масовий мор риби. Поліція відкрила кримінальне провадження.