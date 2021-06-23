В Україні стартує нова президентська програма, щоб зробити здоров’я новим трендом - Тимошенко

Програму розробили Офіс президента і кілька міністерств.

В Україні стартує нова програма Президента Володимира Зеленського "Здорова Україна", яка передбачає системну роботу з усіма віковими категоріями з єдиною метою – щоб українці жили довше і здоровіше.

Про це написав у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Здоров'я має бути новим трендом в Україні. Інакше кількість населення буде продовжувати зменшуватися. Бо, на жаль, за середньою тривалістю життя (72 роки) Україна сьогодні займає 115-те місце у світі", - йдеться у публікації Тимошенка.

Розроблена Офісом Президента разом із Міністерствами охорони здоров'я, молоді та спорту, освіти та науки, програма "Здорова Україна" передбачає роботу за великою кількістю напрямків.

"Серед них, для прикладу: нова концепція уроків фізкультури – цікавих, а отже популярних у дітей; реформа шкільного харчування; популяризація спортивних секцій та гуртків; нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватись під час занять спортом; для осіб, старших за 55 років, будуть запроваджені так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року; створення "активних парків" і сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного", - повідомив Тимошенко.

Один із парків нового типу з’явиться у Києві на ВДНГ вже до Дня Незалежності. Уже зараз заплановано створити як мінімум 873 таких зон у різних населених пунктах, далі буде ще більше.

Крім цього, окремо програма "Велике будівництво" продовжує розвивати медичну інфраструктуру країни.

"Ми розбудовуємо і осучаснюємо десятки приймальних відділень у лікарнях по всій Україні. В результаті час надання першої медичної допомоги займає не кілька годин, а 20-30 хвилин. Адже сама Конституція визначає, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що протягом року в рамках програми планується побудувати та оновити 80 стадіонів та 29 басейнів.

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