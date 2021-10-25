Пішов та не повернувся: у Житомирі зник хлопець

Пішов та не повернувся: у Житомирі зник хлопець

Підліток не виходить на зв’язок від 24 жовтня.

У Житомирі поліція розшукує 14-річного Василя Дубенка, який пішов з дому та не повернувся. Рідні та поліція його розшукують.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Хлопець пішов з дому у невідомому напрямку 24 жовтня близько 19:30. Він не вперше залишає домівку, зазначили правоохоронці.

Прикмети Василя Дубенка:

зріст близько 160 см

худорлява статура

волосся русяве

сірі очі

На момент зникнення він був одягнений у чорну кофту, темно-сині штани.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, то поліція просить повідомляти про це за телефонами 096-766-68-55, 093-022-47-28 або 102 чи звертатися до найближчого відділу поліції.

Що робити, якщо загубилася дитина:

Покладіть у кишеню дитину записку з ім'ям та прізвищем, телефоном батьків та адресою, або вивчіть з дитиною ці прості й дуже важливі дані, вони можуть суттєво можуть полегшити пошуки.

Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг.

Якщо загубили дитину у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери й гучний зв'язок допоможуть її розшукати.

Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний.

Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.

Дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.

Тренуйте ситуації, коли малюк губиться — дитина має чітко знати, як діяти.

Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.

Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.

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