Ушел и не вернулся: в Житомире исчез парень

Подросток не выходит на связь с 24 октября.
В Житомире полиция разыскивает 14-летнего Василия Дубенко, который ушел из дома и не вернулся. Родные и полиция его разыскивают.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Парень ушел из дома в неизвестном направлении 24 октября около 19:30. Он не впервые оставляет дом, отметили правоохранители.
Приметы Василия Дубенко:
- рост около 160 см
- худощавое телосложение
- волосы русые
- серые глаза
На момент исчезновения он был одет в черную кофту, темно-синие брюки.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении парня, то полиция просит сообщать об этом по телефонам 096-766-68-55, 093-022-47-28 или 102 или обращаться в ближайшее отделение полиции.
Что делать, если потерялся ребенок:
- Положите в карман ребенка записку с именем и фамилией, телефоном родителей и адресом, или изучите с ребенком эти простые и очень важные данные, они могут существенно облегчить поиски.
- Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.
- Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь к администрации. Видеокамеры и громкая связь помогут ее разыскать.
- Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен.
- Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью — это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.
- Ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему не говорили и не обещали.
- Тренируйте ситуации, когда малыш теряется — ребенок должен четко знать, как действовать.
- Приобретите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: она даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.
- Никогда не пугайте ребенка полицией. У ребенка вырабатывается страх, и если он попадет в беду, то будет бояться обратиться за помощью к патрульным.