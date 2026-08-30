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РФ атакувала Україну з шести напрямків — що летить зараз, є загроза для Києва
Українська ППО збила понад 100 ворожих безпілотників.
У ніч проти 30 серпня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість — реактивні), Гербера, S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА.
«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Що зараз у небі:
Реактивні БпЛА над Київським водосховищем рухаються в напрямку Києва
КАБи на північ Чернігівщини
Реактивні БпЛА на Київ з півночі
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 серпня, РФ масовано атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів пошкодження та пожежі зафіксовані в Оболонському, Подільському, Деснянському та Голосіївському районах. Постраждали щонайменше троє людей.