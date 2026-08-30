РФ атакувала Україну / © Associated Press

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У ніч проти 30 серпня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість — реактивні), Гербера, S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Що зараз у небі:

Реактивні БпЛА над Київським водосховищем рухаються в напрямку Києва

КАБи на північ Чернігівщини

Реактивні БпЛА на Київ з півночі

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 серпня, РФ масовано атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів пошкодження та пожежі зафіксовані в Оболонському, Подільському, Деснянському та Голосіївському районах. Постраждали щонайменше троє людей.

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