Шавуот 2022: дата, історія свята, основні традиції

Єврейське свято Шавуот 2022 року святкується 6 числа місяця Сиван (за єврейським календарем), яке припадає на 4 червня за григоріанським календарем. За межами Землі Ізраїльської прийнято святкувати Шавуот 2 дні. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про свято Шавуот, його традиції та історію.

Шавуот - це одна з найбільших єврейських свят, яке знаменує собою дарування Тори. Подія відбулася на горі Синай. Саме тому свято Шавуот також ще називають "Святом дарування Тори". Цей день несе у собі не лише релігійний зміст. Для євреїв Шавуот означає також початок нового сезону. А тому в давні часи було прийнято здійснювати приношення фруктів та пшениці.

Свято Шавуот - історія

Шавуот - історія / Фото: Pexels

Триває це паломницьке свято, про яке згадується в П'ятикнижжі, один день, хоча для діаспори святкування розділене на два дні. Відбувається щорічно 6 числа єврейського місяця Сиван. В перекладі з івриту назва "шавуот" означає "тижні" - тобто сім тижнів від другого дня Песаха (єврейського Великодня).

Встановили свято Шавуот на честь важливої для всіх євреїв події - Синайського одкровення. Саме цього дня 2488 року (за єврейським літочисленням) народ євреїв отримав від Бога Десять заповідей і Тору. Вони стали морально-етичною основою всієї цивілізації. Згідно з єврейською традицією Тора була записана з вуст Бога Мойсеєм на горі Синай.

Головна ідея свята Шавуот - завоювання політичної свободи та отримання фізичного звільнення від рабства ніщо, допоки не буде досягнута духовна свобода.

Основні традиції святкування

Вважається, що свято Шавуот - це єврейський варіант християнської Трійці (Зелених свят). А все тому, що до цього дня синагоги завжди прикрашають молодою зеленню. Потім обов'язково виноситься сувій Тори, розповідається про те, як її подарував Бог єврейському народові, а потім зачитується текст всіх Десяти заповідей.

Як і інші єврейські свята, Шавуот має традиції, які сягають своїм корінням давніх часів. Окрім того, що це велике релігійне свято, на цей день також припадає річниця народження і смерті Давида, а тому деякі громади запалюють 150 свічок за кількістю Псалмів, які були складені великим царем.