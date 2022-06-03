Шавуот 2022: дата, история праздника, основные традиции

Еврейский праздник Шавуот 2022 празднуется 6 числа месяца Сиван (по еврейскому календарю), который приходится на 4 июня по григорианскому календарю. За пределами Израильской Земли принято праздновать Шавуот 2 дня. Читайте в материале ТСН.ua все о празднике Шавуот, его традициях и истории.

Шавуот – это один из самых больших еврейских праздников, знаменующий собой дарение Торы. Событие произошло на горе Синай. Именно поэтому праздник Шавуот также называют "Праздником дарения Торы". Этот день несет в себе не только религиозное содержание. Для евреев Шавуот означает начало нового сезона. Поэтому в давние времена было принято осуществлять приношение фруктов и пшеницы.

Праздник Шавуот – история

Шавуот – история / Фото: Pexels

Продолжается этот паломнический праздник, о котором упоминается в Пятикнижии, один день, хотя для диаспоры празднование разделено на два дня. Происходит ежегодно 6 числа еврейского месяца Сиван. В переводе с иврита название "шавуот" означает "недели" — то есть семь недель со второго дня Песаха (еврейской Пасхи).

Установили праздник Шавуот в честь важного для всех евреев события – Синайского откровения. Именно в этот день 2488 (по еврейскому исчислению) народ евреев получил от Бога Десять заповедей и Тору. Они стали нравственно-нравственной основой всей цивилизации. Согласно еврейской традиции Тора была записана из уст Бога Моисеем на горе Синай.

Главная идея праздника Шавуот – завоевание политической свободы и получение физического освобождения от рабства ничто, пока не будет достигнута духовная свобода.

Основные традиции празднования

Считается, что праздник Шавуот – это еврейский вариант христианской Троицы (Зеленых праздников). А все потому, что по сей день синагоги всегда украшают молодой зеленью. Затем обязательно выносится свиток Торы, рассказывается о том, как подарил ее Бог еврейскому народу, а затем зачитывается текст всех Десяти заповедей.

Как и другие еврейские праздники, Шавуот имеет традиции, уходящие своими корнями с давних времен. Кроме того, что это великий религиозный праздник, на этот день также приходится годовщина рождения и смерти Давида, поэтому некоторые общины зажигают 150 свечей по количеству Псалмов, которые были составлены великим царем.