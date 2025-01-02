У Дніпрі пролунали вибухи

Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

У Дніпрі у четвер, 2 січня, сталися вибухи. Від 16:22 в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві медіа.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".

Повітряні сили за декілька хвилин до вибуху попередили про ракету на місто. Наразі коментарів від місцевої влади немає. Очевидці повідомляють, що у Дніпрі здіймається стовп диму.

Нагадаємо, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

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