У Мукачеві дивна жінка розгулювала з пістолетом біля дитячого майданика: фото, відео

Діти, які були поруч, були розгубленими і наляканими.
В Мукачеві Закарпатської області поблизу дитячого майданчика розгулювала жінка з пістолетом у руках. Таке видовище налякало дітей, що були поблизу.
Відео інциденту з'явилось у спільнота “Munkach_news” в Instagram.
На ролику видно, як жінка розмовляє телефоном і дивно поводиться. Ймовірно, вона була у нетверезому стані і сварилась зі співрозмовником.
До підозрілої жінки підійшли підлітки, які намагались забрати у неї предмет, схожий на зброю, утім жінка почала втікати. Діти, що були поруч, були розгубленими і наляканими
Нагадаємо, у Луганській області 17-річний юнак стріляв з рушниці по дітях і тяжко поранив 13-річного хлопчика.