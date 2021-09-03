У Мукачеві дивна жінка розгулювала з пістолетом біля дитячого майданика: фото, відео

У Мукачеві дивна жінка розгулювала з пістолетом біля дитячого майданика: фото, відео

Діти, які були поруч, були розгубленими і наляканими.

В Мукачеві Закарпатської області поблизу дитячого майданчика розгулювала жінка з пістолетом у руках. Таке видовище налякало дітей, що були поблизу.

Відео інциденту з'явилось у спільнота “Munkach_news” в Instagram.

На ролику видно, як жінка розмовляє телефоном і дивно поводиться. Ймовірно, вона була у нетверезому стані і сварилась зі співрозмовником.

До підозрілої жінки підійшли підлітки, які намагались забрати у неї предмет, схожий на зброю, утім жінка почала втікати. Діти, що були поруч, були розгубленими і наляканими

Нагадаємо, у Луганській області 17-річний юнак стріляв з рушниці по дітях і тяжко поранив 13-річного хлопчика.

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