В Мукачево странная женщина разгуливала с пистолетом возле детской площадки: фото, видео

Дети, которые находилсь рядом, были растерянными и напуганными.

В Мукачево Закарпатской области вблизи детской площадки разгуливала женщина с пистолетом в руках. Такое зрелище напугало детей, которые были поблизости.

Видео инцидента появилось в сообщество "Munkach_news" в Instagram.

На ролике видно, как женщина разговаривает по телефону и странно себя ведет. Вероятно, она была в нетрезвом состоянии и ссорилась с собеседником.

К подозрительной женщины подошли подростки, которые пытались забрать у нее предмет, похожий на оружие, но женщина начала убегать. Дети, которые находились рядом, были растерянными и напуганными

Напомним, в Луганской области 17-летний юноша стрелял из ружья по детям и тяжело ранил 13-летнего мальчика.

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