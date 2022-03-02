У зоні ООС українські бійці готуються до наступу — Арестович

Українські військовослужбовці утримують оборону та готуються до наступу.

Приємні новини із зони ООС. Там наші українські військовослужбовці не лише тримають оборону, а й готуються до наступу.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Більшість наших підрозділів утримує позиції. А одна із наших позицій пройшла на територію Горлівки, де зараз закріплюється. Можливо, розвиватиме наступ. Що не може не бути приємною новиною. Тому що на сьомий день війни наші підрозділи перейшли у наступ. І я думаю, це не останній наступ”, — наголосили Олексій Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: