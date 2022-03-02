В зоне ООС украинские бойцы готовятся к наступлению — Арестович

Украинские военнослужащие удерживают оборону и готовятся к наступлению.

Приятные новости из зоны ООС. Там наши украинские военнослужащие не только держат оборону, но готовятся к наступлению.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

“Большая часть наших подразделений удерживает позиции. А одна из наших позиций прошла на территорию Горловки, где сейчас закрепляется. Возможно, будет развивать наступление. Что не может не быть приятной новостью. Потому что на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление. И я думаю, это не последнее наступление”, — акцентировали Алексей Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: