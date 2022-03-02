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ВСУ разгромили элитную 200-ю бригаду России под Харьковом — ОП

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ВСУ разгромили элитную 200-ю бригаду России под Харьковом — ОП

Наши защитники пошли в контратаку.

Бойцы Вооруженных Сил Украины во встречных боях под Харьковом разгромили 200-ю бригаду противника. Это один из лучших элитных подразделений Вооруженных сил РФ.

Об этом 2 марта сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Наши подразделения под Харьковом даже сходили в контратаку. Во встречных боях разгромили 200-ю бригаду противника – одно из лучших элитных подразделений Вооруженных сил РФ", — сказал он.

Арестович подчеркнул, что наши воины побеждают.

"А когда воины побеждают в прямых столкновениях на поле боя – это показывает и профессионализм, и боевой дух, и весь этот казацкий драйв, который разбудили россияне на свою голову у нас здесь", – добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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