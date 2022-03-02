ВСУ разгромили элитную 200-ю бригаду России под Харьковом — ОП

Наши защитники пошли в контратаку.

Бойцы Вооруженных Сил Украины во встречных боях под Харьковом разгромили 200-ю бригаду противника. Это один из лучших элитных подразделений Вооруженных сил РФ.

Об этом 2 марта сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Наши подразделения под Харьковом даже сходили в контратаку. Во встречных боях разгромили 200-ю бригаду противника – одно из лучших элитных подразделений Вооруженных сил РФ", — сказал он.

Арестович подчеркнул, что наши воины побеждают.

"А когда воины побеждают в прямых столкновениях на поле боя – это показывает и профессионализм, и боевой дух, и весь этот казацкий драйв, который разбудили россияне на свою голову у нас здесь", – добавил он.