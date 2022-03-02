ЗСУ розгромили елітну 200-ту бригаду Росії під Харковом - ОП

Наші захисники пішли в контратаку.

Бійці Збройних сил України у зустрічних боях під Харковом розгромили 200-ту бригаду противника. Це один з кращих елітних підрозділів Збройних сил РФ.

Про це 2 березня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Наші підрозділи під Харковом навіть сходили в контратаку. У зустрічних боях разгромили 200-ту бригаду противника - один з кращих елітних підрозділів Збройних сил РФ", - сказав він.

Арестович наголосив, що наші вояки перемагають.

"А коли вояки перемагають в прямих зіткненнях на полі бою - це показує і професіоналізм, і бойовий дух, і весь цей козацький драйв, який розбудили росіяни на свою голову в нас тут", - додав він.