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ЗСУ розгромили елітну 200-ту бригаду Росії під Харковом - ОП

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ЗСУ розгромили елітну 200-ту бригаду Росії під Харковом - ОП

Наші захисники пішли в контратаку.

Бійці Збройних сил України у зустрічних боях під Харковом розгромили 200-ту бригаду противника. Це один з кращих елітних підрозділів Збройних сил РФ.

Про це 2 березня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Наші підрозділи під Харковом навіть сходили в контратаку. У зустрічних боях разгромили 200-ту бригаду противника - один з кращих елітних підрозділів Збройних сил РФ", - сказав він.

Арестович наголосив, що наші вояки перемагають

"А коли вояки перемагають в прямих зіткненнях на полі бою - це показує і професіоналізм, і бойовий дух, і весь цей козацький драйв, який розбудили росіяни на свою голову в нас тут", - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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