Уряд запроваджує програму компенсації роботодавцям витрат на зарплату внутрішньо переміщених осіб

З метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей, де ведуться бойові дії, що забезпечує не тільки збереження наявних робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже активних бізнесах.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«В рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис. грн за кожного такого працівника протягом двох місяців», - повідомила вона.

Для того, щоб отримати підтримку, підприємству потрібно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою, і зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал «Дія» або надати заяву до Державної служби зайнятості. Такий порядок діятиме під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення.

«Розраховуємо, що ці заходи допоможуть, з одного боку, зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого – підвищити економічну активність бізнесу України», - сказала Свириденко.