В Росії можуть ввести військовий стан - Подоляк

В Росії можуть ввести військовий стан - Подоляк

На фон ситуації, яка склалася між Росією і Україною, в РФ можуть оголосити військовий стан.

24 лютого Росія вторглася на територію України і затіяла повномасштабну війну. За ці дні ворог втратив перевагу, а військові РФ здебільшого або гинуть, або здаються в полон.

Через це Росія може ввести військовий стан.

Це припустив радник ОП Михайло Подоляк.

"4 березня екстрено збираються обидві палати російського парламенту. Очікується, що вони можуть запровадити у Росії воєнний стан". - вважає Подляк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: