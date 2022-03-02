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В России могут ввести военное положение — Подоляк

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В России могут ввести военное положение — Подоляк

Associated Press

На фоне ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной, в РФ могут объявить военное положение.

24 февраля Россия вторглась на территорию Украины и начала полномасштабную войну. За эти дни враг потерял преимущество, а военные РФ в основном либо гибнут, либо сдаются в плен.

Поэтому Россия может ввести военное положение.

Это предположил советник ОП Михаил Подоляк.

"4 марта экстренно собираются обе палаты российского парламента. Ожидается, что они могут ввести в России военное положение". – считает Подляк.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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