25-26 вересня 2021 року в місті Дніпро в найбільшому в світі єврейському центрі «Менора» вперше в Україні відбувся З'їзд нащадків Праведників народів світу.

"Праведник народів світу" — це почесне звання, що присуджується від 1963 року Меморіалом Яд ва-Шем (Єрусалим) від імені Держави Ізраїль тим неєвреїв, які в роки Голокосту ризикували власним життям і життям своїх рідних для порятунку євреїв. Термін походить від поняття з єврейською традицією, яким в іудаїзмі позначають неєвреїв, які дотримуються основних законів, покладених на людство ( "7 Законів синів Ноя").

У заході взяли участь 29 сімей з 11 областей України: приїхали нащадки Праведників з Київської, Житомирської, Івано-Франківської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Харківської, Вінницької, Кіровоградської, Черкаської і Дніпропетровської областей. Всього в З'їзді взяли участь понад 50 нащадків Праведників.

У перший, ознайомчий день з'їзду, 25 вересня, гості відвідали з автобусною екскурсією місто Дніпро, після чого відбулася вечеря-знайомство, де кожному делегату була надана можливість розповісти історію своєї родини, яка передається з покоління в покоління.

Програма другого дня, 26 вересня, була більш насичена. Після сніданку гості відвідали з екскурсією КДЦ "Менора", а також синагогу "Золота Роза". У сукке, яка знаходиться у дворі синагоги, завдяки розповіді рабина Реувена Мільмана гості дізналися про значення свята Суккот і спробували медовий пиріг "лейках". Потім гості відвідали Музей "Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні".

Екскурсія по Дніпру

Об 11:00 розпочалася урочиста частина З'їзду, яку відкрив рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький. Рабин розповів, що євреї дуже цінують вчинки Праведників народів світу. Дит Шмуель Камінецький пояснив, що у людей, які ризикують своїм життям заради справедливості і порятунку інших, особлива душа. Рабин висловив свою глибоку вдячність Праведникам і їхнім нащадкам. За його словами, за цей вчинок Вс-вишній благословив їх сім'ї на кілька поколінь вперед. Рабин Шмуель Камінецький завершив свою промову тим, що свято Суккот — це свято об'єднання. Приїзд нащадків Праведників народів світу в Дніпро саме в цей період є дуже символічним.

Примітно, що спочатку на З'їзд висловив готовність приїхати 91-річний Праведник України Анатолій Соколовський, син Праведника народів світу Дмитра Соколовського. На жаль, перед від'їздом стало зрозуміло, що Анатолій станом здоров'я не зможе приїхати. Тому після виступу рабина Камінецького делегатам З'їзду показали вітальне відеозвернення від Праведника України, в якому Анатолій побажав благословень від Вс-вишнього для єврейського та українського народів.

Рабин Шмуель Камінецький звертається з промовою до делегатів з'їзду

Потім з привітальною промовою виступила Наталія Хазан, радниця голови Дніпропетровської обласної ради з питань культури. Після слово надали Ігор Щупак, кандидату історичних наук, директору Музею "Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні" та Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума".

Основна частина урочистого заходу складалася з вручення подарунків делегатам З'їзду. В цей час зачитувалися короткі історії спасіння, які підготували співорганізатори. Зокрема кандидатки історичних наук Ірина Радченко та Олена Іщенко.

З промовою виступила президентка-засновниця Харківського музею Голокосту Лариса Воловик. За результатами її роботи після подання документів в Яд ва-Шем понад 50 осіб були визнані Праведниками народів світу.

Делегати з'їзду слухають про свято Суккот

Після з вітальною промовою виступили Павло Козленко, директор Одеського музею Голокосту, і Тетяна Ковальова, керівник програми "Праведники" в Одеській асоціації євреїв — в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Делегація з Одеси стала найчисленнішою на З'їзді.

Організатором заходу виступила Об'єднана єврейська громада України за підтримки Єврейської громади Дніпра і особисто рабина Шмуеля Камінецького, а співорганізаторами стали Музей "Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні", Український інститут вивчення Голокосту "Ткума", Одеський музей Голокосту, Одеська асоціація євреїв — в'язнів гетто і нацистських концтаборів, Харківський музей Голокосту. Також на заході були присутні представники міської ради та вчені з Дніпровського національного університету.

Модерував захід операційний директор ОЄОУ Віталій Камозін Павло Михайлович.

На жаль, керівник Об'єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач не зміг бути присутнім на З'їзді за станом здоров'я. Він передав учасникам З'їзду подяку і найкращі побажання, висловивши надію, що такі з'їзди стануть регулярними.

вручення подарунків

Делегати З'їзду високо оцінили рівень організації заходу. Під час З'їзду була виконана основна мета: вшанувати пам'ять про Праведників і об'єднати їх нащадків в одну велику родину. На заході панувала тепла атмосфера.

Нагадаємо, що за даними меморіального комплексу історії Голокосту Яд ва-Шем в Україні станом на 2021 рік визнано 2 673 Праведники народів світу. Всього в світі — 27 921 Праведник з 44 країн.

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