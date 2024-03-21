Відкриваємо нові можливості: офтальмологічний центр “Ексімер” в Одесі

Зір – це ключ до пізнання світу. За статистикою, до 80% інформації людина отримує саме через очі. Тому офтальмологічні послуги завжди актуальні, а отримати їх на найвищому рівні можна в "Ексімер".

Одеський офтальмологічний центр "Ексімер" успішно працює з 2014 року і займає лідируючу позицію серед медичних закладів, демонструючи невпинний розвиток і зростання. Як і завжди ми пропонуємо нашим пацієнтам високу якість послуг та лікування за європейськими стандартами.

Концепція мікрохірургії одного дня

"В клініці ми реалізуємо принцип хірургії одного дня", – розповідає головний лікар Ілля Валентинович Афанасьєв. – Такий підхід відноситься до широкого спектру операцій, від катаракти та глаукоми до лазерної корекції зору та блефаропластики. Пацієнт приходить в клініку, отримує сучасну медичну допомогу та може відновлюватися вдома. Це особливо зручно для літніх людей, які важко адаптуються до змін у своєму звичному оточенні.

За словами головного лікаря, неодноразово пацієнти зверталися до центру, коли інші медичні установи вже відмовляли їм.

"Наш наймолодший пацієнт був у віці 5 днів. Батьки привезли малюка практично з пологового будинку. У нього були проблеми зі слізними каналами. А найстаршому пацієнту, який звернувся до нас, було 99 років!"

Катаракта? Довіртеся професіоналам

"За ці роки ми стали справжніми експертами у лікуванні катаракти. Ми знаємо, який кришталик краще встановлювати, яка анестезія та медикаменти підходять кожному пацієнту, і коли найкращий момент для операції з видалення катаракти", – зазначає головний лікар медичного центру "Ексімер" в Одесі.

Чому лікувати катаракту краще в "Ексімер":

Мікрохірургічні втручання проводяться з використанням унікальної офтальмохірургічної системи Centurion. Ця супер машина встановлює нові стандарти в хірургічному лікуванні катаракти, забезпечуючи безпеку і мінімальний ризик ускладнень.

Використання індивідуально підібраної гнучкої інтраокулярної лінзи від кращих виробників.

Операція триває 15-20 хвилин залежно від особливостей ока пацієнта. Вже у день операції людина може повернутися додому і вести звичайне життя.

Лазерна корекція для найвибагливіших

"Однією з найпопулярніших процедур у нашому центрі є лазерна корекція зору", – розповідає головний лікар "Ексімер" Одеса, член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів Ілля Афанасьєв.

Цікаво, що попит на цей метод відновлення зору особливо зріс у часи війни. У нашому центрі кожному пацієнту можуть запропонувати найсучасніші методики лазерної корекції зору, враховуючи індивідуальні особливості ока:

5D-Eye LASIK. Рекомендовано для людей з відхиленням зору від -12 до +4 D.

Femto Lasik. Унікальна безножова методика, визнана золотим стандартом у світі.

5D SportSmartSurf. Для людей, які ведуть активний спосіб життя.

Лазерна корекція проводиться під місцевою анестезією. Для пацієнтів, які дуже хвилюються перед операцією, у "Ексімер" є релаксаційна анестезія, що допомагає зняти напругу та дискомфорт.

"Ексімер" – надає можливість бачити світ по-новому

Протягом десяти років нашої роботи ми пройшли довгий шлях від моменту відкриття до перетворення у провідну офтальмологічну клініку. За цей час до нас звернулося майже 70 тисяч пацієнтів! Ми здійснили десятки тисяч операцій з лазерної корекції зору, катаракти та інших офтальмологічних втручань.

Ми продовжуємо розвиватися, впроваджуємо нові технології та методики, оновлюємо та оснащуємо клініку сучасним обладнанням. У "Ексімер" ми не лише лікуємо, а й забезпечуємо можливість бачити світ по-новому, що безцінно для кожної людини.