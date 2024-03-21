Ранковий обстріл Києва: влада уточнила наслідки ракетних ударів

Минулося без жертв, однак є постраждалі.
Російські окупанти, після паузи в 44 дні, завдали чергового ракетного удару по Києву. У четвер, 21 березня, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Він уточнив, що загалом повітряна тривога у столиці тривала майже три години. Після складних маневрів у сусідніх областях, ракети одночасно наближалися до столиці з різних напрямків.
У КМВА згодом уточнили наслідки ворожих ударів.
Подільський район:
- падіння уламків на територію нежитлової забудови
- загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.
- інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася
- займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано
Шевченківський район:
- пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку
- ліквідовано загоряння трьох автомобілів
- падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків
- вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку
- загоряння приватного житлового будинку
Святошинський район:
- інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася
- зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку - падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна
- загоряння авто ліквідовано
"Всі екстрені служби працюють на місцях пригод. На цю хвилину достеменно відомо про 12 постраждалих. Інформація щодо загиблих відсутня", - йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо:
Російські війська в ніч проти 21 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Більшість ракет атакувала Київ.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет Х-101/555 з щонайменше девʼяти стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" та "Іскандер-М".
Про наслідки атаки відзвітувала лише влада столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків Шевченківському, Подільському та Святошинському районах. Вони впали на територію дитсадка, житлові будинки, територію одного з підприємств та стоянку з автівками.
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