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Ранковий обстріл Києва: влада уточнила наслідки ракетних ударів

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Ранковий обстріл Києва: влада уточнила наслідки ракетних ударів

Окупанти ударили по Києву / Фото: Associated Press

Минулося без жертв, однак є постраждалі.

Російські окупанти, після паузи в 44 дні, завдали чергового ракетного удару по Києву. У четвер, 21 березня, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. 

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

Він уточнив, що загалом повітряна тривога у столиці тривала майже три години. Після складних маневрів у сусідніх областях, ракети одночасно наближалися до столиці з різних напрямків.

У КМВА згодом уточнили наслідки ворожих ударів.

Подільський район:

  • падіння уламків на територію нежитлової забудови 
  • загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.
  • інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася
  • займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано

Шевченківський район: 

  • пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку
  • ліквідовано загоряння трьох автомобілів
  • падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків
  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку
  • загоряння приватного житлового будинку

Святошинський район: 

  • інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася
  • зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку - падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна
  • загоряння авто ліквідовано 

"Всі екстрені служби працюють на місцях пригод. На цю хвилину достеменно відомо про 12 постраждалих. Інформація щодо загиблих відсутня", - йдеться в повідомленні відомства.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Нагадаємо:

Російські війська в ніч проти 21 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Більшість ракет атакувала Київ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет Х-101/555 з щонайменше девʼяти стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" та "Іскандер-М".

Про наслідки атаки відзвітувала лише влада столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків Шевченківському, Подільському та Святошинському районах. Вони впали на територію дитсадка, житлові будинки, територію одного з підприємств та стоянку з автівками.

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