Ранковий обстріл Києва: влада уточнила наслідки ракетних ударів

Минулося без жертв, однак є постраждалі.

Російські окупанти, після паузи в 44 дні, завдали чергового ракетного удару по Києву. У четвер, 21 березня, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

Він уточнив, що загалом повітряна тривога у столиці тривала майже три години. Після складних маневрів у сусідніх областях, ракети одночасно наближалися до столиці з різних напрямків.

У КМВА згодом уточнили наслідки ворожих ударів.

Подільський район:

падіння уламків на територію нежитлової забудови

загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.

інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася

займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано

Шевченківський район:

пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку

ліквідовано загоряння трьох автомобілів

падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків

вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку

загоряння приватного житлового будинку

Святошинський район:

інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася

зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку - падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна

загоряння авто ліквідовано

"Всі екстрені служби працюють на місцях пригод. На цю хвилину достеменно відомо про 12 постраждалих. Інформація щодо загиблих відсутня", - йдеться в повідомленні відомства.

Фото: Associated Press

Нагадаємо:

Російські війська в ніч проти 21 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Більшість ракет атакувала Київ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет Х-101/555 з щонайменше девʼяти стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" та "Іскандер-М".

Про наслідки атаки відзвітувала лише влада столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків Шевченківському, Подільському та Святошинському районах. Вони впали на територію дитсадка, житлові будинки, територію одного з підприємств та стоянку з автівками.

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