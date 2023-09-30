Ворог завдає ударів з повітря: у Вінницькій ОВА попередили про небезпеку

Потурбуйтеся про власну безпеку.

До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

Про це мешканців Вінниччини закликав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у соціальних мережах.

"Ворог завдає ударів з повітря. Сили оборони та всі служби області працюють!", - йдеться у повідомленні.

На території Вінницької області досі оголошена повітряна тривога, а також місцеві журналісти повідомляють про звуки вибухів.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи.