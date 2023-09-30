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Ворог завдає ударів з повітря: у Вінницькій ОВА попередили про небезпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог завдає ударів з повітря: у Вінницькій ОВА попередили про небезпеку

У Вінницькій області лунає сигнал повітряної тривоги / Фото: pixabay.com

Потурбуйтеся про власну безпеку.

До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

Про це мешканців Вінниччини закликав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у соціальних мережах. 

"Ворог завдає ударів з повітря. Сили оборони та всі служби області працюють!", - йдеться у повідомленні.

На території Вінницької області досі оголошена повітряна тривога, а також місцеві журналісти повідомляють про звуки вибухів. 

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи

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