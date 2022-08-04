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Встала вся планета: корисним можна і без зброї у руках! Новини компаній

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Встала вся планета: корисним можна і без зброї у руках!

Коли люди об'єднані вірою в кожну людину, за чесність і відкритість, і впевнені, що в житті кожної людини має бути віра та турбота про людей – тоді і народжується справжня благодійність і справжня допомога.

Понад два роки тому люди України, об'єднані спільною метою, допомагали дітям країни, які опинилися в непростій життєвій ситуації. Поліванівський Дитячий будинок — інтернат Дніпропетровської обласної ради, Обласний Тернопільський Дитячий будинок, Дошкільний Дитячий заклад №42 (Карнаухівка) і не лише — це лише мала частина допомоги, наданої за кілька років.

Але світ змінився 24 лютого 2022 року — десятки мільйонів людей опинилися в небезпечній для життя ситуації, здригнулася вся планета. Підтримка та благодійність – єдина допомога, яку ми можемо надати Українському народу.

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І ми не продовжуємо забувати про те, що найбеззахиснішими і найбезпораднішими зараз виявилися діти.

Зусилля волонтерів збільшилось у багаторазовому розмірі: у зв'язку з цим і було створено Благодійний фонд. #StandWithUkraine — це проект міжнародного Благодійного фонду “Evropean Assistance Fonds”, заснований на початку повномасштабного вторгнення в Україну для підтримки народу у цей складний час.

Наразі волонтерам Фонду вдалося допомогти понад 15000 осіб.

Головним завданням #StandWithUkraine перед собою ставить:

  1. Допомога дітям, які опинилися у скрутному становищі
  2. Забезпечення ліками.
  3. Надання гуманітарної допомоги.
  4. Оперативна допомога тваринам.
  5. Проведення евакуації мирних мешканців.
  6. Забезпечення тимчасового житла.
  7. Допомога у збиранні необхідних пакетів.

Одним із завдань #StandWithUkraine було об'єднати людей усього світу для підтримки країни: тому було створено проект за підтримки Посольства України у Греції.

Проект готовий кожному Українцеві підібрати найбільш актуальну вакансію на момент звернення, і ми змогли допомогти вже понад 300 особам.

http://workukraine.info/

Це лише мала частина того, що #StandWithUkraine вже зробив, а об'єднавшись може зробити набагато більше для людей країни.

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Ми накопичуємо проекти та ведемо відкриту звітність для своїх учасників.

Підтримуємо відкритий зв'язок зі всіма своїми проектами, для досягнення головної мети – підтримки та допомоги.

Не залишайся байдужим, для #StandWithUkraine важливий кожен. Адже саме ти – частина великої планети.

Наші контакти: +380684137478 Тернопіль, вул. Подільська, 38 а.

https://standwithukrain.help

https://t.me/StandWithUkraine_fund

https://youtube.com/shorts/6ZNqiNzHU0M

Дата публікації
Перегляди
770
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