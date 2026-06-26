Виїзд жінок за кордон 2026: кому з українок досі заборонено покидати країну

Перетин кордону / фото ілюстративне

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У травні 2026 року уряд зняв обмеження на виїзд за межі країни для жінок певних спеціальностей. Попри це, нововведення не передбачає повного скасування заборони для всіх громадянок України, тому для деяких категорій жінок правила перетину кордону залишаються незмінними.

Для яких категорій українських жінок і надалі діє заборона на виїзд за межі країни згідно з оновленим рішенням уряду, пише УНІАН.

До цього списку обмежень належать чотири окремі групи громадянок України.

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Порядок перетину державного кордону України визначається Постановою Кабінету Міністрів України №57. Раніше її пункт 2.14 обмежував право вільного виїзду за межі країни для жінок, які працюють в органах державної влади, місцевому самоврядуванні, судах чи на державних підприємствах, вимагаючи від них оформлення спеціальних дозволів. Однак у травні поточного року Кабмін ухвалив постанову №623, згідно із якою відбулися зміни до цього правила, тому тепер жінки-держслужбовиці можуть безперешкодно виїжджати за кордон.

Проте оновлення не зачепили інші положення 57 постанови, тому вільний перетин кордону досі дозволений далеко не всім громадянкам. Зокрема, ці пом’якшення не стосуються військовослужбовиць. Правила виїзду для них прописані в пункті 2.15, який залишився без змін, тому для українських захисниць діють такі ж суворі обмеження, як і для чоловіків із ЗСУ.

Покинути межі країни вони можуть лише у службове відрядження, на лікування або у відпустку, і в кожному випадку обов’язково потрібен офіційний дозвіл від керівництва військової частини.

Обмеження на виїзд з України поширюються не лише на жінок, які проходять військову службу. Під час перевірки документів прикордонники обов’язково звіряють дані всіх громадян із базами правоохоронних органів. Жінка не зможе перетнути кордон, якщо стосовно неї діє відповідна судова заборона, що зазвичай трапляється у випадках перебування особи в розшуку або наявності підозри у скоєнні кримінального правопорушення.

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Крім того, у перетині державного кордону відмовлять у разі наявності відкритих виконавчих проваджень щодо жінки. Обмеження на виїзд зазвичай накладають через значні борги зі сплати аліментів, заборгованість за комунальні послуги чи ухилення від виконання інших судових рішень. У таких ситуаціях прикордонна служба діє однаково щодо всіх громадян, тому виїхати з України не дозволять ні чоловікам, ні жінкам.

Четвертою групою жінок, які можуть зіткнутися з труднощами на кордоні, є власниці закордонних паспортів із закінченим терміном дії. Без чинного документа виїзд за межі країни є неможливим, тому в такій ситуації необхідно оформити новий паспорт через Державну міграційну службу або ЦНАП. Фахівці радять зайнятися цим питанням завчасно, оскільки прикордонники мають право відмовити у пропуску, навіть якщо до завершення дії документа залишається всього кілька місяців.

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