Як українці дивилися телебачення у грудні 2021 року: огляд BIG DATA UA

Як українці дивилися телебачення у грудні 2021 року: огляд BIG DATA UA

Телеканали групи 1+1 media є лідерами у своїх нішах.

Незалежне рейтингове агентство BIG DATA UA представило огляд показників перегляду за грудень 2021 року. Так, найпопулярнішим телеканалом України у грудні став 1+1 (частка перегляду 11,39%). Канал СТБ, попри втрату 2,90 п.п., отримав частку в 9,41% і закріпився на другому місці. Канал 1+1 згенерував 768,2 тисяч контактів, а в каналу СТБ цей показник склав 705,7 тисяч. На третьому місці розташувався канал ICTV з часткою перегляду 8,68% (зниження на 0,73 п.п. і 667,3 тисяч контактів).

В цілому група каналів загального перегляду набрала у грудні 6,03 млн. контактів з IPTV/OTT домогосподарствами.

Крім цього, BIG DATA UA назвали переможця останньої хвилини 2021 року. Ним став канал 1+1, який спромігся зібрати 34,8% аудиторії, і з великим відривом переміг найближчих конкурентів. На другому місці канал Україна, частка якого склала 16,26%, що є вдвічі меншою за лідера, а на третьому місці канал ICTV з часткою 11,16%.

Також у грудні телеканал 2+2 зібрав 4,6% частки, обігнавши “Інтер” та ставши на шосту позицію в ТОП.

Що стосується розважальних каналів, лідером в цьому сегменті залишається телеканал ТЕТ, що входить до складу 1+1 media. У грудні канал ТЕТ зменшив частку перегляду (падіння на 0,52 п.п. до 2,08%), згенерувавши 431,7 тисячі контактів з IPTV/OTT домогосподарствами по всій Україні. Середній час перегляду ТЕТ склав 42,3 хвилин. Канал НЛО-ТБ знаходиться на другому місці з часткою перегляду 1,14% (плюс 0,15 п.п.). Частка третього за популярністю каналу ОЦЕ-ТБ просіла на 0,07 п.п. до 0,50%.

В розрізі дитячих каналів ПЛЮСПЛЮС з групи 1+1 media зберігає впевнене лідерство, згенерувавши 166,7 тисяч контактів. Канал Nick Jr (частка перегляду збільшилася на 0,32п.п. до 0,99%) отримав друге місце, а канал Nickelodeon (частка на рівні 0,93%, зростання на 0,02 п.п.) посідає третє місце відповідно. Сумарно з дитячими каналами протягом грудня проконтактувало 2,09 млн. домогосподарств, що підключені до IPTV/OTT панелі.

Групу каналів серіалів у грудні продовжує очолювати канал Бігуді, що входить до медіагрупи 1+1 media, частка перегляду якого зросла на 0,38 п.п. до 0,94%. Канал згенерував 264,7 тисяч контактів з IPTV/OTT домогосподарствами. На другому місці канал Paramount Comedy, частка перегляду якого додала 0,22 п.п. до 0,57%. Третє місце займає канал Epic Drama з часткою перегляду 0,36%. Сумарно група каналів серіалів набрала 1,78 млн. контактів з IPTV/OTT домогосподарствами по всій Україні.

В середині грудня вимірювальна панель BIG DATA UA збагатилася даними від Київстар ТБ, і нині складає більш ніж півмільйона абонентів IPTV/OTT.

Детальніше про огляд та ще більше даних знаходьте за цим посиланням. Прескіт: https://bit.ly/3Gjdobl.

Довідка:

Незалежна рейтингова агенція BIG DATA UA – інноваційна компанія, що надає послуги моніторингу рейтингів переглядів телеканалів серед комерційно привабливої аудиторії України. Створена команда BIG DATA UA має експертні знання і унікальний досвід в проведенні різновекторних досліджень і наданні якісного та технологічного сервісу. Це перша в Україні компанія, продукти якої засновані на сучасних цифрових технологіях, що спеціалізується на вимірюванні поведінки перегляду аудиторією сервісів IPTV (Internet Protocol Television) і OTT (Over the Top, частина технології IPTV).