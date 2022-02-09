Як вітамін D впливає на COVID-19: відповідь вчених вас шокує

Як ми всі знаємо, вітамін D потрібен для здоров’я серцево-судинної системи та кісток. Але виявилося, що його дефіцит може збільшувати ризик захворювання на важкий COVID-19 в 14 разів! Дані про це були представлені ізраїльськими вченими. Що відомо про зв’язок вітаміну D і коронавірусу — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ізраїльські вчені першими провели експеримент, який продемонстрував очевидну залежність між низьким рівнем вітаміну D в організмі та ризиком захворіти на важкий COVID-19. Про це пише EurekAlert. В дослідженні взяли участь 1176 осіб з низьким та достатнім рівнем вітаміну D.

Як відомо, інфекція в організмі людини знижує рівень вітаміну D, а тому вченим прийшло на думку проаналізувати його показники та порівняти їх з перебігом коронавірусу. Їхня робота довела, що при дефіциті вітаміну D значно підвищує можливість важкого перебігу захворювання.

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Лікарі почали призначати вітамін D для профілактики коронавірусу ще на початку пандемії. Адже він є корисним при серцево-судинних, аутоімунних та респіраторних захворюваннях і стимулює імунну систему людини.

За результатами дослідження ізраїльських вчених при сильному дефіциті вітаміну D (менше 20 нг/мл) ризик важкого перебігу COVID-19 збільшується у 14 разів (в порівнянні з пацієнтами, у яких достатня кількість вітаміну D в організмі — 40 нг/мл). При цьому показник смертності від коронавірусу при дефіциті цього вітаміну становить 25,6% (в порівнянні з оптимальними показниками смертності в 2,3%).

Всі дані були скориговані з урахуванням віку, статі, наявності хронічних і супутніх захворювань, які могли вплинути на результат дослідження. За підсумками авторів, якщо у людини низький рівень вітаміну D, це значною мірою впливає на ризик важкого перебігу і можливість смертності від COVID-19.