За програмою Зеленського в усіх обласних лікарнях збудують вертолітні майданчики

У кожній обласній клінічній лікарні кожного регіону країни у 2022-2023 році будуть побудовані гелікоптерні майданчики за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє голова МОЗ України Віктор Ляшко.

«В екстреній медицині існує правило “золотої години”. Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті. І хоча навколо цього правила точиться багато наукових дискусій, є незаперечний факт — чим раніше хворому буде надана медична допомога, тим більший шанс на порятунок його життя», — пояснив міністр потребу у санітарній авіації.

Ляшко повідомив, що МОЗ спільно з МВС, Нацполіцією та ДСНС України запустили експериментальний проєкт аеромедичної евакуації, у межах якого диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання щодо аеромедичної евакуації хворих із невідкладними станами.

Наразі для евакуації використовується авіапарк Міністерства внутрішніх справ, який Ляшко оглянув разом з головою МВС Денисом Монастирським та обговорив з ним подальшу співпрацю у напрямку розвиту аеромедичної евакуації у частині поетапного залучення інших регіонів до проєкту.

Ляшко також зазначив, що розвиток аеромедичної евакуації — це ще й один із етапів реалізації Воєнно-медичної доктрини.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що в кожному регіоні України повинні з’явитись обласні клінічні та дитячі лікарні європейського рівня.

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