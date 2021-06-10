Зеленський вважає Дніпропетровщину прикладом для інших областей

В регіоні станом на зараз втілюють майже пів сотні проєктів "Великого будівництва".

Під час робочої поїздки до Дніпропетровщини президент України Володимир Зеленський відзначив, що саме ця область може стати прикладом успішного розвитку для інших регіонів, у тому числі в реалізації програми "Велике будівництво".

"Дніпропетровщина – один із найпотужніших регіонів України. Є дійсно лідером у багатьох показниках соціально-економічного розвитку. Тож де, як не тут знаходити рецепти для зростання успіху кожного регіону", – сказав Зеленський.

Він, зокрема, відзначив проєкти, які втілюються в області за програмою "Велике будівництво" - розбудову спортивної інфраструктури, доріг та інших об'єктів. А нещодавно відкритий у Дніпрі Олімпійський дім вважає показовим прикладом і для європейців.

"Це такий прекрасний приклад, як ми змінюємо державу. Це якраз той випадок, коли європейці можуть подивитися і сказати: нам також треба такий ось український рівень", – зазначив Президент.

На Дніпропетровщині станом на зараз втілюють майже пів сотні проєктів "Великого будівництва". У рамках президентської програми в області планують відновити 387 км державних та понад 90 км місцевих доріг.

"Дніпропетровщина – у топі з реалізації інвестиційних проєктів, програми "Велике будівництво". Хотілося б, щоб інші регіони підтягувалися до флагманських областей", – сказав заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році за програмою "Велике будівництво" в Україні планують звести та реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях, 6500 км доріг.

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