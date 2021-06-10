Марічка Падалко зробила щеплення від коронавірусу китайською вакциною

Ведуча розповіла про процес вакцинації.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко, яка у серпні 2020-го перенесла коронавірус, зробила вакцину від COVID-19.

Зірка каналу "1+1" на своїй сторінці в Instagram запостила знімок з кабінету лікаря, який як раз вколює їй вакцину. Як зізналася Падалко, вона робила щеплення китайською вакциною Coronavac.

Як зазначила Падалко, вона щепилася разом з колегами, скориставшись опцією від МОЗ про масове щеплення колективів від 50 співробітників.

"Coronavac є вакциною, яку схвалила ВООЗ, але він поки відсутній в переліку вакцин, схвалених європейським регулятором, як і Covishield. Станом на зараз до Європи можуть подорожувати українці, які мають обидва щеплення Pfizer чи оригінальною Astrazeneca. У європейців є ще в переліку Jonson і Moderna, але цими вакцинами не щеплюють в Україні. А Pfizer в нас наявний для пріоритетних груп. Приміром моя мама, викладач ВНЗ, чекає на щеплення Pfizer разом зі своїми колегами по університету найближчими днями. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів сьогодні в "Сніданку з 1+1", що Україна очікує, що Європа найближчим часом схвалить і Coronavac, яким він сам щеплений, і Covishield", - розповіла Марічка.

Марічка вколола Covishield / instagram.com/marichkapadalko

Вона також додала, що на руки після першого щеплення жодних документів не видають. Наступне щеплення Coronavac передбачається через 21-28 днів. Тут менший проміжок, ніж AstraZeneca/Covishield. За словами Падалко, довідку про вакцинацію мають видати після другого щеплення.

Про свої відчуття після вакцинації Марічка пообіцяла розповісти найближчими днями.

Нагадаємо, що у березні щеплення зробила ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур. Зірка вколола собі індійську вакцину Covishield.

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