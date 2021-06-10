Маричка Падалко сделала прививку от коронавируса китайской вакциной

Ведущая рассказала о процессе вакцинации.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко, которая в августе 2020-го перенесла коронавирус, сделала вакцину от COVID-19.

Звезда канала "1+1" на своей странице в Instagram запостила снимок из кабинета врача, который как раз вкалывает ей вакцину. Как призналась Падалко, она делала прививку китайской вакциной Coronavac.

Как отметила Падалко, она привилась вместе с коллегами, воспользовавшись опцией от Минздрава о массовых прививках коллективов от 50 сотрудников.

"Coronavac является вакциной, которую одобрил ВОЗ, но он пока отсутствует в перечне вакцин, одобренных европейским регулятором, как и Covishield. По состоянию на сейчас в Европу могут путешествовать украинцы, имеющие обе прививки Pfizer или оригинальной Astrazeneca. У европейцев есть еще в списке Jonson и Moderna, но этими вакцинами не прививают в Украине. А Pfizer у нас имеется для приоритетных групп. К примеру моя мама, преподаватель вуза, ждет прививки Pfizer вместе со своими коллегами по университету в ближайшие дни. Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал сегодня в "Сніданку з 1+1", что Украина ожидает, что Европа в ближайшее время одобрит и Coronavac, которым он сам привит, и Covishield", — рассказала Маричка.

Маричка уколола Covishield / instagram.com/marichkapadalko

Она также добавила, что на руки после первой прививки никаких документов не выдают. Следующая прививка Coronavac предполагается через 21-28 дней. Здесь меньший интервал, чем AstraZeneca/Covishield. По словам Падалко, справку о вакцинации должны выдать после второй прививки.

О своих ощущениях после вакцинации Маричка пообещала рассказать в ближайшие дни.

Напомним, что в марте прививку сделала ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур. Звезда уколола себе индийскую вакцину Covishield.

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