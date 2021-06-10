В Чехии нашли мертвым пропавшего 19-летнего украинца: подробности

Молодой украинец пошел к девушке и не вернулся.

В чешской столице Праге две недели назад исчез 19-летний украинец, который пошел к девушке и в свой дом так и не вернулся. В четверг, 10 июня, стало известно, что его тело нашли в реке.

Об этом говорится в сообществе в Facebook.

Известно, что после исчезновения молодого человека через несколько дней родные обратились в полицию. Впоследствии, 8 июня, в Праге реке Влтава обнаружили труп парня. В соцсети подтвердили, что это тело пропавшего украинца.

Представитель местной полиции Ричард Хрдина в комментарии Novinky.cz сообщил, что действительно в реке обнаружили труп мужчины и полиция уже установила его личность. Точной причины смерти он не назвал.

"Мы знаем личность умершего человека. Судмедэксперты сейчас работают на месте, пока мы не можем сказать причину смерти. Было приказано провести вскрытие", — сообщил представитель полиции Ричард Хрдина.

Известно, что парень был родом из села Малая Уголька Закарпатской области.

"Друзья, трудно об этом говорить, но надежд на поиски Пети больше нет... Фото с места происшествия. Прага, Либенский мост", — говорится в сообщении.

Напомним, в Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы Яны Кривошеи, которая поднялась на гору Геик Сивриси на высоту 1715 в Анталии и о которой не слышали в течение 26 дней.

Подробности гибели Яны Кривошеи в Турции читайте по этой ссылке.

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