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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
5

4 мільярди на контент! Несподіваний фінал “Тисячовесни” зі сльозами!

4 мільярди на контент! Несподіваний фінал “Тисячовесни” зі сльозами!

4 мільярди на контент! Несподіваний фінал “Тисячовесни” зі сльозами!

Українська культура стає питанням національної безпеки: за даними досліджень, попри війну, 71% українців досі продовжує споживати російськомовний контент. Аби створити умови для появи якісного національного продукту та підтримати митців, Президент України ініціював безпрецедентний за масштабом пітчинг «Тисячовесна». Фінал цього проєкту відбувся в Івано-Франківську. Очікується, що на реалізацію ідей переможці отримають 4 мільярди гривень. Ідеться про художні й документальні фільми, анімацію, виставки, музику та перформанси. За фіналом стежила кореспондентка ТСН Алла Пасс.  

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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