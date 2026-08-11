Автономне світло й тепло: як у Вінниці та Хмельницькому рятуються від блекаутів

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Українські міста вже зараз створюють власні енергетичні хаби та підземні «енергоострови», аби вистояти під час найважчої зими. У цьому репортажі журналістки ТСН Ірини Кондрачук дивіться про унікальний досвід Вінниці та Хмельницького: від перетворення звалищного газу на світло та встановлення сонячних панелей на дахах багатоповерхівок силами айтівців до боротьби з бюрократичними бар'єрами, високими тарифами на газ і арештованими рахунками теплоенерго. Дізнайтеся, як регіони здобувають енергонезалежність і які рішення варто перейняти решті країни.