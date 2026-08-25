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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
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Німці не витримали! Тисячами вийшли на мітинги на підтримку України!

Німці не витримали! Тисячами вийшли на мітинги на підтримку України!

Німці не витримали! Тисячами вийшли на мітинги на підтримку України!

Акції на підтримку України прокотилися світом: наші співвітчизники в різних країнах вийшли на мітинги до 35-ї річниці Незалежності. У низці держав визначні архітектурні пам'ятки підсвітили кольорами українського прапора — зокрема в Польщі та Франції. Українська громада в Парижі заздалегідь закликала активістів збиратися на площі Трокадеро, де розташований один із найвідоміших оглядових майданчиків французької столиці: саме звідти можна було спостерігати за святковою ілюмінацією Ейфелевої вежі. А кореспондентка ТСН Наталка Фібріґ відвідала мітинг у серці німецької столиці. До чого там закликали — дивіться в сюжеті.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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