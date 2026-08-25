Німці не витримали! Тисячами вийшли на мітинги на підтримку України!

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Акції на підтримку України прокотилися світом: наші співвітчизники в різних країнах вийшли на мітинги до 35-ї річниці Незалежності. У низці держав визначні архітектурні пам'ятки підсвітили кольорами українського прапора — зокрема в Польщі та Франції. Українська громада в Парижі заздалегідь закликала активістів збиратися на площі Трокадеро, де розташований один із найвідоміших оглядових майданчиків французької столиці: саме звідти можна було спостерігати за святковою ілюмінацією Ейфелевої вежі. А кореспондентка ТСН Наталка Фібріґ відвідала мітинг у серці німецької столиці. До чого там закликали — дивіться в сюжеті.