Трагедія в Києві: 20-річна волонтерка загинула від повторного удару!

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9 загиблих і ще понад 30 людей постраждали, зокрема 4 дітей. Такі наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ у ніч проти 1 серпня. Руйнування тієї ночі фіксували в 5 районах столиці. Найбільше жертв — 7 — у Дарницькому районі. Там, зокрема, загинули люди дорогою до укриття. У Солом’янському районі росіяни вбили 2 людей. За однією з адрес сталося загоряння та часткове руйнування житлової 5-поверхівки. Як жителі столичної Солом’янки оговтуються після чергової російської атаки — бачила наша Наталія Ткачук.