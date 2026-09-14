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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
15

Українці безкоштовно отримають житло

Українці безкоштовно отримають житло

Українці безкоштовно отримають житло

Почати життя заново після втрати домівки. Нідерланди виділили 4 мільйони євро на будівництво сучасного енергонезалежного містечка для внутрішньо переміщених осіб на Чернігівщині. Проєкт в Остерській громаді реалізують за підтримки волонтерської організації "Добробат" та нідерландської компанії C3 Living.

Кожен такий модульний будинок площею 32 кв. м має все необхідне: кухню, дві окремі кімнати, санвузол, генератори, сонячні панелі та систему клімат-контролю для комфортної зими, а змонтувати його бригада може всього за 5 годин. Водночас у прикордонних районах Чернігівщини триває обов'язкова евакуація під постійними обстрілами ворога – під час онлайн-зустрічі з європейськими партнерами стався реальний приліт російського дрона. Усі деталі про нове житло та умови проживання – у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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