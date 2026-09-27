Затягуємо паски! Дірка в 27 мільярдів доларів у Бюджеті! На кому економитимуть?

Реклама

«Затягуємо паски!» — новий уряд оголосив жорсткий режим економії, а міністр фінансів констатує найгострішу бюджетну кризу від початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський заявив про нестачу додаткових 27 мільярдів доларів на закупівлю озброєння та дронів.

Що призвело до «ідеального шторму» в українській економіці та як це відчує кожен громадянин? Спеціальний розбір кореспондентки ТСН.Тижня Ірини Коваленко:

• Чому війна тепер коштує $190 млн на день замість $116 млн у 2022 році?

• Дефіцит міжнародної допомоги та втрачені мільярди через затримку ключових законів у парламенті.

• Які статті видатків урізають просто зараз: заморожування капітальних витрат, ремонтів і будівництва укриттів.

• Чи гарантовані пенсії та соціальні виплати українцям?

• Підвищення ПДВ та податків: чому це вдарить по найбідніших верствах населення та куди підуть залучені кошти.