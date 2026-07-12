Зеленський розпускає уряд? Відставка Свириденко й топ кандидатів на посаду прем’єра!

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І почнемо з головної новини тижня. Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. Він висловив сподівання, що разом із парламентарями вдасться провести відповідні заміни в Кабінеті Міністрів, та анонсував зміни серед керівників правоохоронних органів. Проте президент не уточнив, кого саме вони стосуватимуться. Оновлення Кабміну вже обговорили із самою Юлією Свириденко. Вона фактично підтвердила, що йде з посади прем’єр-міністерки, подякувала главі держави за довіру та написала, що готова надалі служити країні. Верховна Рада не затверджувала програми діяльності уряду, тому Кабмін Свириденко не мав своєрідного річного імунітету від відставки. Хоча відповідний документ вносили в Парламент восени 2025-го року. Такий поворот подій, схоже, став несподіванкою не лише для журналістів, а й, швидше за все, для самої прем’єрки. Адже ще кілька днів тому ми домовлялися про велике інтерв’ю. То що все це може означати і чого чекати далі — наша Ірина Коваленко зібрала перші думки та повідомлення.