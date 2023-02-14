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Новини ТСН за 13 лютого 2023 року

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Новини ТСН за 13 лютого 2023 року

Українські танкісти розпочали тренування на танках "Леопард"

Сюжети випуску

Саміт НАТО в Брюсселі, Обстріл регіонів, наступ Росії - в випуску 19:30 за 13 лютого

    

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Дата публікації
Перегляди
48
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