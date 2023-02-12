Пакистан постачатиме зброю до України через німецький порт

Йдеться про десятки снарядів для "Градів".

Пакистан збільшив військову допомогу для України, зокрема, постачання через німецький порт, одночасно з польським маршрутом. Країна здійснює передавання ракет для використання в багатоствольних ракетних установках "Град".

Про це пише The Economic Times.

Понад 10 тис. реактивних снарядів, призначених для використання у багатоствольних реактивних установках "Град" відправлять з порту Карачі у лютому через порт Емден у Німеччині.

У виданні йдеться про те, що Пакистан регулярно постачає зброю до України, попри те, що просив Росію про зниження ціни на нафту в умовах економічної кризи.

"Ісламабадський постачальник зброї DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі для передавання замовлень, розміщених українськими військовими", – йдеться в матеріалі.

Додамо, що зазначають експерти, шанси Росії прорвати оборону на Донбасі мізерні.

Водночас наступ Росії фактично вже розпочався. Так, на Луганщині противник концентрує елітні десантні сполуки.

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