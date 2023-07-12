Довідник еквівалентності препаратів: помічник лікаря та фармацевта

На цьому сайті представлена інформація про довідник еквівалентності медичних препаратів: rx.ua (тут можна замовити друковану версію довідника).

Фармацевтичний ринок – це десятки тисяч препаратів. Є оригінальні препарати, які не мають аналогів, а є препарати з біологічною, клінічною та фармацевтичною еквівалентністю. Якщо не вдаватися до подробиць, це препарати з ідентичним ефектом, які випускаються під іншими торговими назвами. Ще їх називають дженериками чи генериками. Такі препарати є однаковими по суті впливу активної речовини, але виробляються різними компаніями, іноді в інших формах випуску та дозування.

Навіщо потрібний довідник

Основне завдання довідника еквівалентності медичних препаратів – надання актуальної інформації про асортимент препаратів на українському ринку, включаючи списки еквівалентів тих чи інших засобів.

Крім того, у довіднику зібрана важлива інформація про препарати, про їхню міжнародну класифікацію. Зверніть увагу, що до довідника потрапляють тільки ті препарати, ефективність яких була доведена.

Інформація у довіднику зібрана таким чином, щоб фахівець міг у короткий проміжок часу швидко знайти дані щодо потрібного препарату або його еквівалентів.

Кому буде корисний довідник

Тим, чия професійна діяльність пов'язана із медичними препаратами. Наприклад, лікарям, які хочуть знати асортимент на сучасному фармацевтичному ринку України.

Уявіть ситуацію, коли лікаря необхідно призначати якийсь препарат пацієнту, але цього препарату немає в аптеках міста, він коштує занадто дорого, або не підходить пацієнту з якоїсь іншої причини. За допомогою довідника лікар може підібрати еквівалентний препарат.

Аналогічна ситуація із працівниками фармацевтичної сфери. Для них бути в курсі появи нових препаратів – значить бути професіоналом. І йдеться не лише про тих, хто працює в аптеках, а й про тих, хто постачає препарати в аптечні мережі, лікарні.

Зверніть увагу на довідник, згаданий на початку статті. Його переваги – мобільність, оскільки він представлений не лише у друкованій, а й цифровій версії, актуальність та достовірність. На даний момент у ньому описано понад 10 тисяч лікарських препаратів.