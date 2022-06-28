Нетипові ознаки інфаркту: не пропустіть зубний біль як маловідомий симптом хвороби

Захворювання серцево-судинної системи займають перше місце серед причин смертності у світі. Третина смертей - наслідок інфаркту або інсульту. Як стверджують медики, майже половина інфарктів є непомітними, "тиимиі", їх симптоми є нетиповими та на них, зазвичай, не звертають уваги.
Прихований інфаркт розпізнати дуже складно оскільки він не володіє класичними ознаками серцево-судинних проблем. Інфаркт така підступна штука, що може починатися з ознак, які ніяк не будуть вказувати на проблеми з серцем.
Серед нетипових ознак інфаркту:
- Холодний піт. Іноді пітливість – єдиний симптом інфаркту міокарда, недарма цю форму інфаркту називають ще німим інфарктом. Пацієнт не відчуває абсолютно ніякого дискомфорту, не кажучи вже про сильний біль в області серця. Найчастіше така форма інфаркту зустрічається у літніх людей та хворих на цукровий діабет. Піт не пов’язаний з фізичною перевтомою, завжди рясний, буквально стікає струмком, холодний і липкий.
- Нудота, блювота і печія. У деяких випадках інфаркт маскується під харчове отруєння. Може бути приступ нудоти та блювоти. Іноді сама біль при інфаркті схожа на печію.
- Задишка подібна до астматичної. Виникає різка задишка, що дуже схоже на бронхіальну астму в стадії загострення.
- Запаморочення і головний біль. У деяких ситуаціях ці два симптоми можуть бути єдиними ознаками гострого інфаркту міокарда.
- Сильна втома. Не просто зниження працездатності, а безпричинна втома, що проявляє себе неможливістю робити звичайні побутові речі. Цей стан може супроводжуватися пітливістю, страхом смерті, незначною задишкою, неінтенсивними болями та почуттям тяжкості в грудній клітці.
- Нетипова локалізація болю. Болі грудях, в області серця не має, зате є інші нетипові приступи болю. Біль може локалізуватися у лівій руці, в лівому мізинці, в шиї (частіше з лівої сторони, але може бути й справа), в нижній щелепі, в лівій лопатці, імітуючи напад остеохондрозу.
Маловідомий симптом інфаркту - зубний біль
Однією з нетипових ознак є і біль в щелепі. Такий біль може бути легкою або короткою, викликати невеликий дискомфорт. Однак пацієнти неодноразово заявляли, що напередодні серцевого нападу у них було відчуття тиску або здавлення в щелепі. Такий біль іноді може бути схожий на зубний і бути навіть більш різким. Цей симптом зустрічається частіше у жінок, які частіше, ніж чоловіки, відчувають при інфаркті й біль в грудях.
Навіть якщо ж періодичний біль в щелепі не супроводжується іншими симптомами, консультація лікар все одно необхідна, через те, що такі болі можуть вказувати й на інші захворювання, такі, наприклад, як артрит.
Читайте також:
Лікарі назвали вітаміни, які не можна пити перед сном: гарантоване безсоння