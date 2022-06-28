Нетипові ознаки інфаркту: не пропустіть зубний біль як маловідомий симптом хвороби

Захворювання серцево-судинної системи займають перше місце серед причин смертності у світі. Третина смертей - наслідок інфаркту або інсульту. Як стверджують медики, майже половина інфарктів є непомітними, "тиимиі", їх симптоми є нетиповими та на них, зазвичай, не звертають уваги.

Прихований інфаркт розпізнати дуже складно оскільки він не володіє класичними ознаками серцево-судинних проблем. Інфаркт така підступна штука, що може починатися з ознак, які ніяк не будуть вказувати на проблеми з серцем.

Серед нетипових ознак інфаркту:

Холодний піт . Іноді пітливість – єдиний симптом інфаркту міокарда, недарма цю форму інфаркту називають ще німим інфарктом. Пацієнт не відчуває абсолютно ніякого дискомфорту, не кажучи вже про сильний біль в області серця. Найчастіше така форма інфаркту зустрічається у літніх людей та хворих на цукровий діабет. Піт не пов’язаний з фізичною перевтомою, завжди рясний, буквально стікає струмком, холодний і липкий.

. Іноді пітливість – єдиний симптом інфаркту міокарда, недарма цю форму інфаркту називають ще німим інфарктом. Пацієнт не відчуває абсолютно ніякого дискомфорту, не кажучи вже про сильний біль в області серця. Найчастіше така форма інфаркту зустрічається у літніх людей та хворих на цукровий діабет. Піт не пов’язаний з фізичною перевтомою, завжди рясний, буквально стікає струмком, холодний і липкий. Нудота, блювота і печія. У деяких випадках інфаркт маскується під харчове отруєння. Може бути приступ нудоти та блювоти. Іноді сама біль при інфаркті схожа на печію.

У деяких випадках інфаркт маскується під харчове отруєння. Може бути приступ нудоти та блювоти. Іноді сама біль при інфаркті схожа на печію. Задишка подібна до астматичної. Виникає різка задишка, що дуже схоже на бронхіальну астму в стадії загострення.

подібна до астматичної. Виникає різка задишка, що дуже схоже на бронхіальну астму в стадії загострення. Запаморочення і головний біль. У деяких ситуаціях ці два симптоми можуть бути єдиними ознаками гострого інфаркту міокарда.

У деяких ситуаціях ці два симптоми можуть бути єдиними ознаками гострого інфаркту міокарда. Сильна втома. Не просто зниження працездатності, а безпричинна втома, що проявляє себе неможливістю робити звичайні побутові речі. Цей стан може супроводжуватися пітливістю, страхом смерті, незначною задишкою, неінтенсивними болями та почуттям тяжкості в грудній клітці.

Не просто зниження працездатності, а безпричинна втома, що проявляє себе неможливістю робити звичайні побутові речі. Цей стан може супроводжуватися пітливістю, страхом смерті, незначною задишкою, неінтенсивними болями та почуттям тяжкості в грудній клітці. Нетипова локалізація болю. Болі грудях, в області серця не має, зате є інші нетипові приступи болю. Біль може локалізуватися у лівій руці, в лівому мізинці, в шиї (частіше з лівої сторони, але може бути й справа), в нижній щелепі, в лівій лопатці, імітуючи напад остеохондрозу.

Маловідомий симптом інфаркту - зубний біль

Однією з нетипових ознак є і біль в щелепі. Такий біль може бути легкою або короткою, викликати невеликий дискомфорт. Однак пацієнти неодноразово заявляли, що напередодні серцевого нападу у них було відчуття тиску або здавлення в щелепі. Такий біль іноді може бути схожий на зубний і бути навіть більш різким. Цей симптом зустрічається частіше у жінок, які частіше, ніж чоловіки, відчувають при інфаркті й біль в грудях.

Навіть якщо ж періодичний біль в щелепі не супроводжується іншими симптомами, консультація лікар все одно необхідна, через те, що такі болі можуть вказувати й на інші захворювання, такі, наприклад, як артрит.

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